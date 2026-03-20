 
Культура

В Пскове повесят мемориальную доску первому директору Детской художественной школы

0

Мемориальную доску художнику-графику, члену Союза художников СССР, основателю и первому директору Детской художественной школы города Пскова Валентину Васильеву решили установить депутаты на сессии Псковской городской Думы 20 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Все присутствующие депутаты поддержали данное решение. 

Здание, на котором могут установить мемориальную доску, располагается в Пскове по адресу: улица Народная, 25.  

Родился 9 февраля 1940 года в городе Пскове. Рисовать начал с дошкольных лет, учился в школах №3 и №12 Пскова, был участником всех школьных выставок. Окончив среднюю школу, поступил в Ленинградское высшее художественное училище, но был призван в армию. После демобилизации учился в Ташкентском высшем художественном училище (Узбекистан), а затем на графическом факультете Костромского государственного педагогического института

Создал серии работ по Пскову, достопримечательностям Псковской области, пушкинским местам: гравюры на пластике, линолеуме, дереве. Отдельные работы художника вошли в учебники для художественных училищ. Издано несколько альбомов его гравюр.
Валентин Васильев был знаковой фигурой для возрождавшейся в 60-70-ые годы псковской культуры.

С 1964 года Валентин Васильев был участником многих художественных выставок, в том числе и за рубежом. В 1967 году был принят в Союз художников СССР. В этом же году им была создана Детская художественная школа.

С инициативой увековечения памяти Валентина Васильева выступило Псковское региональное общественное движение «ПсковАрт».

Установка мемориальной доски согласована с родственниками художника и с собственниками жилых помещений по адресу: Псков, улица Народная, 25. Изготовление и установка мемориальной доски будет осуществляться за счет средств спонсоров.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026