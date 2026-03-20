Замдиректора Пушкинского заповедника: Фольклор — живой механизм воссоздания поэтического пространства

Телемост «Фольклор как важная составляющая работы музеев» был организован сегодня, 20 марта, в рамках работы виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Ульяновской области.
Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
Приветствуя участников online-полилога, заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной, экскурсионной работе Елена Михайлова подчеркнула, что опыт обращения к этнографическим материалам музейщики из псковского Святогорья копят не первое десятилетие.
Елена Михайлова кратко познакомила ульяновских коллег с историей музейного комплекса в деревне Бугрово. Напомним, что в него входят воссозданные на пушкинское время типологическая псковская крестьянская усадьба и мельничное подворье с действующей водяной мельницей. Коснулась заместитель директора и истории музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня», которому в прошлом году исполнилось 15 лет.
Руководитель отдела массовых мероприятий Ирина Егорова рассказала коллегам из Ульяновска о том, насколько многообразны формы работы с этнографическим материалом в Пушкинском заповеднике. Жителям и гостям региона «Михайловское» предлагает фольклорные программы, реконструированные гуляния-праздники, мастер-классы, интерактивные театрализованные экскурсии, кукольные спектакли и многое другое.
Своим опытом проведения фольклорных интерактивов и работы по формированию этнографической коллекции музейного собрания поделились и музейщики из Приволжья.
«Фольклорное, этнографическое направление в литературном музее — то направление, которое побуждает к научным поискам, способствует пополнению фондов», — сформулировал главный итог телемоста между специалистами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова и Литературного музея «Дом Языковых» учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв. Он подчеркнул, что, как и поволжские коллеги, святогорские музейщики безусловно ощущают живой интерес посетителей к этой составляющей своей работы, и эта составляющая обещает быть чрезвычайно перспективной в дальнейшем своём развитии.