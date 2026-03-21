Псковский музей-заповедник приглашает на концерт в усадьбе Модеста Мусоргского в честь 187-летия композитора

Сегодня исполняется 187 лет со дня рождения выдающегося русского композитора и пианиста Модеста Мусоргского. В честь памятной даты Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей региона на особое событие в его музее-усадьбе в деревне Наумово Куньинского муниципального округа. Концерт «Вечная классика» состоится 27 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В этот день гости смогут насладиться звучанием скрипки и фортепиано в исполнении музыкантов из Великих Лук — Татьяны Ямбердовой и Юлии Красновой. В программе также прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

О жизни и творческом пути композитора можно ознакомиться карточках музея, представленных выше.