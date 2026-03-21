 
Культура

Презентация книги «Идеальная дикция» прошла в псковской библиотеке

0

Презентация книги тренера по голосу и актрисы Ксении Черновой «Идеальная дикция» прошла сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметили на презентации, издание посвящено не просто про идеальное произношение буквы «р», а тому, как соединить в единую систему дыхание, голос и артикуляцию, а также научиться говорить так, чтобы быть услышанным.

«Техника речи и голос – это работа с мышцами человека, с его организмом и здесь можно очень легко навредить. Базовое образование в этой области – необходимость», – рассказала тренер по голосу и актриса Ксения Чернова.

Она также добавила, что технику речи можно изучать не просто как предмет, а как науку.

«Люди всегда реагируют только на энергию и энергетику человека. Так, мы всегда можем отличить голос ИИ от живого человека. Не должно быть идеальности, только тогда появляются крючки, за которые зритель может зацепить свое внимание», – поделилась тренер по голосу. 
 

Ксения Чернова также отметила, что у каждого человека есть свой хороший, объемный голос. В завершение встречи она провела для участников тренинг по материалам своей книги.

Напомним, книга «Идеальная дикция» — это детальное описание системы упражнений для настройки голоса и речи, рекомендации по подготовке ярких публичных выступлений.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026