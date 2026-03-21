Презентация книги «Идеальная дикция» прошла в псковской библиотеке

Презентация книги тренера по голосу и актрисы Ксении Черновой «Идеальная дикция» прошла сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как отметили на презентации, издание посвящено не просто про идеальное произношение буквы «р», а тому, как соединить в единую систему дыхание, голос и артикуляцию, а также научиться говорить так, чтобы быть услышанным.
Она также добавила, что технику речи можно изучать не просто как предмет, а как науку.
Ксения Чернова также отметила, что у каждого человека есть свой хороший, объемный голос. В завершение встречи она провела для участников тренинг по материалам своей книги.
Напомним, книга «Идеальная дикция» — это детальное описание системы упражнений для настройки голоса и речи, рекомендации по подготовке ярких публичных выступлений.