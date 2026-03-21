«Дом Спартака» на Октябрьском проспекте в Пскове: история здания-ровесника дома Кербера

Многие жители Пскова прекрасно знают выразительный дом, расположенный на углу Октябрьского проспекта и улицы Свердлова, но мало кто задумывался о его истории, которая началась еще в начале прошлого века. О судьбе этого архитектурного памятника рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Здание — ровесник соседнего дома Кербера. Оба были построены в 1910 году в едином архитектурном стиле и когда-то даже составляли общий двор. История началась в 1904 году, когда купец Василий Поташев приобрел участок вдоль крепостной стены. А в 1910-м на этом месте вместо старых флигелей появился большой доходный дом с торговыми помещениями.

Василий Поташев был человеком в городе известным: владел второй по величине гостиницей «Лондон», за что горожане прозвали его «лондонцем», и считался старостой общины Ново-Вознесенской церкви.

Здание получилось настоящей архитектурной доминантой. Два парадных фасада выходят на красные линии улиц. Декор выполнен в стиле эклектики с элементами модерна: здесь и растительный орнамент, и филенки, и кованые ограждения балконов.

В 1913 году Василий Поташев продал гостиницу и сосредоточился на новом доме. На первом этаже он открыл собственный табачный магазин, а рядом работали булочная и буфет.

После революции следы владельца теряются. Дом национализировали, но первый этаж всегда оставался торговым. В 1920-е годы здесь разместилось издательство «Спартакс» – отсюда и пошло народное название «дом Спартака».

Здание также прошло через тяжелые испытания. Оно горело в годы Великой Отечественной войны, а послевоенный ремонт 1948 года был, к сожалению, частичным. Утеряны аттики, решетки, изящная расстекловка окон. Тем не менее, объем здания и основные декоративные элементы удалось сохранить.

Важно, что сегодня дом на Октябрьском проспекте, 32 находится под государственной охраной. В 2015 году он был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.