 
Культура

«Михайловское» экспонирует флористические открытки смотрителя пушкинской усадьбы

0

Флористические открытки, созданные Татьяной Амосовой, показывает сегодня в небольшой цифровой экспозиции Государственный Пушкинский Заповедник в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». 


Фото здесь и далее: флористические открытки Татьяны Амосовой со страницы музея в социальной сети

«Татьяна Владимировна — смотритель дома-музея поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике. — Она заботится о музее и о людях, которые в него приходят, и делает это с любовью и вдохновением.  Флористика — давнее увлечение Татьяны Амосовой. Букетами из полевых и садовых цветов и трав Святогорья она всегда украшает пространство усадебного выставочного зала, а в доме поэта по осени, между оконными рамами собирает цветочные композиции. Эти, как может показаться на первый взгляд, мелочи, радуют наших гостей. Именно такие детали делают музей не просто экспозицией, а живым, по-настоящему уютным домом».

 

Кроме того, Татьяна Амосова создаёт картины из сухоцветов, листьев и других природных материалов. В каждой работе раскрывается её индивидуальность и тонкий взгляд на окружающий мир, подчеркнули в музее.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026