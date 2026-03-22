«Михайловское» экспонирует флористические открытки смотрителя пушкинской усадьбы

Флористические открытки, созданные Татьяной Амосовой, показывает сегодня в небольшой цифровой экспозиции Государственный Пушкинский Заповедник в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: флористические открытки Татьяны Амосовой со страницы музея в социальной сети

«Татьяна Владимировна — смотритель дома-музея поэта в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике. — Она заботится о музее и о людях, которые в него приходят, и делает это с любовью и вдохновением. Флористика — давнее увлечение Татьяны Амосовой. Букетами из полевых и садовых цветов и трав Святогорья она всегда украшает пространство усадебного выставочного зала, а в доме поэта по осени, между оконными рамами собирает цветочные композиции. Эти, как может показаться на первый взгляд, мелочи, радуют наших гостей. Именно такие детали делают музей не просто экспозицией, а живым, по-настоящему уютным домом».

Кроме того, Татьяна Амосова создаёт картины из сухоцветов, листьев и других природных материалов. В каждой работе раскрывается её индивидуальность и тонкий взгляд на окружающий мир, подчеркнули в музее.