Концерт со звёздами мирового джаза пройдёт в Пскове 2 апреля

Концерт джазового проекта Enterplay под руководством российского бас-гитариста Антона Давидянца пройдёт в Пскове 2 апреля. Выступление состоится в рамках масштабного гастрольного тура коллектива по городам России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Музыканты представят программу современного джаза, объединяющую авторские композиции и импровизацию. Все желающие смогут послушать мировых звезд джаза, увидеть виртуозов нью-йоркской сцены и насладиться вдохновляющим исполнением.

В состав коллектива входят опытные музыканты и звезды джаза из разных стран:

- Антон Давидянц (Россия). Виртуозный бас-гитарист и продюсер. Один из лучших басистов Восточной Европы. Он играл с коллективами и музыкантами разных стилей, в том числе с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Елкой, Анитой Цой, Батырханом Шукеновым, Мариам Мерабовой, а также в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи» и «Моральный кодекс».

- Томаш Бура (Великобритания). Клавишник из Лондона. Начинал карьеру как классический пианист, однако выбрал новый путь и перешел в джаз и рок. Он работал с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир, Лоуренс Коттл и Гатри Гован. Также участвовал в других проектах Антона Давидянца.

- Натаниель Таунсли (США). Барабанщик из Нью-Йорка, звезда международных джазовых фестивалей. Работал с Джо Завинулом, Стиви Уандером, Кори Гловером, а также Мэрайей Кэри и многими другими музыкальными звездами. Он демонстрировал мастерство на многих музыкальных фестивалях, в том числе Modern Drummer и Мontreal Drum Festival.

- Шерил «Пепсии» Райли. Певица из Нью-Йорка и обладательница уникального голоса. Выступала на сценах лучших джаз-клубов мира. Вокал Шерил, основанный на традициях музыки соул и госпел, отличают богатый тембр, широкий диапазон и мастерство мелодической интерпретации.

Программа строится на сочетании живого звучания, импровизации и элементов современной джазовой сцены.

Концерт пройдёт 2 апреля в баре «Нора» на улице декабристов. Начало в 19:30.