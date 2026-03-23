 
Культура

Главное здание псковского музея и Поганкины палаты закрыты на выходной

0

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, Картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина, музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей истории города Печоры. 

Но в этот день можно посетить: Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», Покровскую башню. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026