Главное здание псковского музея и Поганкины палаты закрыты на выходной

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Сегодня закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, Картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина, музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского, музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла», Покровскую башню.