День рождения Римского-Корсакова отметили в его плюсской усадьбе

День рождения композитора Николая Римского-Корсакова отметили в усадьбе Вечаша в Плюсском округе, в которой он жил и работал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Ко дню рождения великого композитора открылась выставка «Гербовый фарфор рода Римских-Корсаковых». Посетителям музея представили предметы уникального сервиза, переданные в дар музею частным коллекционером Андреем Смирновым.

«Главное в усадьбе – чтобы она была живой, интересной людям. И у музея есть замечательные искренние друзья, как Андрей Смирнов, который дарит бесценные вещи эпохи, наполняющие это место жизнью. Празднуя 182-летие Николая Андреевича, мы видим, что эта усадьба нужна людям, она живет и будет жить», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Всего в Псковский музей-заповедник для экспозиции коллекционер передал 146 предметов посуды и быта. Среди них: 16 предметов сервиза из белого фарфора с гербом рода Римских-Корсаковых, созданных на фабрике товарищества Кузнецова-Вербилки в конце XIX – начале XX века.

Основу коллекции, переданной в музей, составляют предметы посуды для сервировки стола: тарелки, супница, сливочники, молочники, менажница, большие блюда, кофейные приборы фабрики Кузнецова в Риге, Твери, Вербилках, фабрики Королевского фарфора.

Также в честь праздника выступил творческий дуэт Song of the Duo Петра Никонова и Василисы Цыгановой из Санкт-Петербурга, исполнивший для гостей разнообразную программу – от произведений Римского-Корсакова и Дебюсси до современного джаза.