 
Культура

Выставка иллюстраций к книге «Бог любит тридцатилетних» открылась в Пскове

Выставка иллюстраций художницы Валентины Ракогон к новой книге Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних» открылась в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 23 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие представляет собой проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» и приурочено к Году единства народов России. Иллюстрации были выполнены с помощью песка, а уже в дальнейшем переведены в цифровой формат. 

 

Руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева выступила с приветственным словом от председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова:

«Проект не просто объединяет творческие силы разных регионов, а напоминает нам о глубинной связи между людьми и силой слова, способностью преодолеть расстояние и стать надежным мостом взаимопонимания. Возможность живого общения с авторами, чье творчество стало символом связи времен и территорий - стало настоящим подарком для Пскова. Масштабность проекта выходит за рамки традиционного литературного события, а служит площадкой для обмена опытом между регионами»

«Уникальность проекта в том, что он нацелен на патриотическое воспитание через разные виды искусства. И именно так молодежь получает уважение к истории и нашей стране. Желаем успехов», - добавила от себя Надежда Васильева. 

Псковичи также лично познакомились с поэтессой из Донецка, членом Союза писателей ДНР и Союза писателей России, членом Общественной палаты РФ Анной Ревякиной, которая приехала в Псков, чтобы лично пообщаться с читателями. 

После выставки состоится показ речевого спектакля «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы.

Сразу после спектакля зрителей ждет творческая встреча с Анной Ревякиной. 

 

Проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо зрелищных мероприятий, проект включает курсы повышения квалификации для руководителей детских театральных коллективов Псковской области, а осенью 2026 года в Пушкинских Горах пройдёт Первый областной молодежный фестиваль речевых спектаклей.

