Выставка иллюстраций к книге «Бог любит тридцатилетних» открылась в Пскове

Выставка иллюстраций художницы Валентины Ракогон к новой книге Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних» открылась в Псковском областном колледже искусств имени Николая Римского-Корсакова 23 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие представляет собой проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» и приурочено к Году единства народов России. Иллюстрации были выполнены с помощью песка, а уже в дальнейшем переведены в цифровой формат.
Руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева выступила с приветственным словом от председателя Общественной палаты Псковской области Александра Седунова:
Псковичи также лично познакомились с поэтессой из Донецка, членом Союза писателей ДНР и Союза писателей России, членом Общественной палаты РФ Анной Ревякиной, которая приехала в Псков, чтобы лично пообщаться с читателями.
После выставки состоится показ речевого спектакля «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы.
Сразу после спектакля зрителей ждет творческая встреча с Анной Ревякиной.
Проект «От Михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо зрелищных мероприятий, проект включает курсы повышения квалификации для руководителей детских театральных коллективов Псковской области, а осенью 2026 года в Пушкинских Горах пройдёт Первый областной молодежный фестиваль речевых спектаклей.