Круглый стол «Кому нужны библиотеки в ХХI веке?» состоится в пресс-центре ПЛН

Круглый стол под названием «Кому нужны библиотеки в ХХI веке?» состоится сегодня в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Долгое время библиотеки считались центром знаний и источником мудрости, однако развитие цифровых технологий дает почву для размышлений о том, что традиционные библиотеки теряют свои позиции и туда почти никто не ходит, учитывая, что теперь любую книгу можно найти онлайн, прочитать прямо с экрана смартфона или планшета. Так ли это? Есть ли жизнь в псковских библиотеках? Если да, то кто их в основном посещает? Чем библиотеки «завлекают» посетителей, помимо предоставления нужных книг?

Эти и другие вопросы сегодня обсудят:

Егорова Лариса Олеговна - генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова;

Бабёнышева Полина Валерьевна - и. о. директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина;

Слабченко Людмила Владимировна - директор Централизованной библиотечной системы города Пскова;

Дергачёва Наталья Николаевна - заведующий Историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василева;

Кобилинская Екатерина Сергеевна - заведующий Библиотекой - общественным центром микрорайона Псковкирпич.

Также участники круглого стола ответят на вопросы журналистов. Начало в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.