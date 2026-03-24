Российский тиктокер и певец Xolidayboy даст концерт в Ледовом дворце Пскова 24 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Зрителей начнут запускать с 19.00, а выступление стартует в Ледовом дворце в 20.00.

Xolidayboy — один из ярчайших представителей современной музыки. Песня «Пожары» принесла музыканту премию «Новое радио» за лучший сингл. Он был признан «Прорывом года» на премии Муз-ТВ. Его хиты: «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка», Love again и многие другие набирают многомиллионные прослушивания на всех музыкальных платформах.

«Неиссякаемую энергию Xolidayboy можно будет прочувствовать на себе – вас ждут лучшие хиты и премьеры новых треков, море драйва и фантастическое шоу от одного из самых ярких молодых российских артистов! Забирайте заветные тикеты уже сейчас по приятной цене, ведь позже их стоимость существенно повысится», - призвали организаторы.

Категория 16+

