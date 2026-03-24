 
Культура

Какова судьба книг с законодательными ограничениями, рассказали псковские библиотекари

Книги, подпадающие под ограничения в рамках законодательства, изымают из открытого доступа и не выдают на дом. Об этом сообщила директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко в пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Она пояснила, что библиотеки регулярно отслеживают изменения в законодательстве и сверяют свои фонды с соответствующими перечнями.

Генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова также подтвердила, что учреждения работают в рамках действующих норм и уделяют внимание контролю фондов. «Существует перечень, который мы регулярно просматриваем, проверяем наличие подобных книг у нас в библиотеке. При обнаружении такая книга изымается, на дом она не выдаётся. Она опускается на постоянное хранение, убирается с глаз и читателей, и библиотекарей», — рассказала гостья студии.

При этом Людмила Слабченко подчеркнула, что библиотеки не уничтожают литературу. «Мы следим за законами, но хочу сказать, что книги мы не сжигали и сжигать не собираемся», — заявила она.

Директор Централизованной библиотечной системы Пскова также обратила внимание, что библиотеки развивают цифровые форматы работы с читателями. «У нас есть "ЛитРес". Кто не любит печатные книги или нет времени, можно их послушать, почитать, посмотреть. Электронная книга тоже актуальна», — заметила она.

