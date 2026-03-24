Псковская библиотека имени Каверина за год провела 1 600 мероприятий

1 600 мероприятий провела Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина за год и продолжает привлекать читателей. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора учреждения Полина Бабёнышева в пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Гостья пресс-центра отметила, что обновлённое пространство позволило библиотеке значительно увеличить спектр деятельности и изменить формат работы. «Наша библиотека тоже совсем немолодая. И не так давно мы переехали в прекрасное, вновь отреставрированное здание. Реставрация значительно расширила спектр наших возможностей. Библиотеки трансформируются и меняются, они становятся не хранилищами. Меняются люди, и библиотекам тоже нужно меняться, потому что мы работаем для людей», — рассказала Полина Бабёнышева.

По её словам, библиотека полностью освоила новое пространство и продолжает развивать его. «Мы уже четвёртый год находимся в этом здании и стараемся сделать его ещё более привлекательным. У нас в «Доме губернатора» работает уникальный музей романа «Два капитана» Вениамина Каверина. Мы активно продвигаем наследие писателя и сам роман, потому что он многогранный и позволяет говорить практически на любые темы — от любви до истории и освоения Севера», — пояснила она.

Полина Бабёнышева также сообщила, что библиотека реализует новые проекты и участвует в профессиональных конкурсах. «Мы приняли участие в конкурсе библиотечных практик и выиграли грант. Средства не очень большие, но мы готовим новые проекты для наших читателей. Их меньше не становится. За прошлый год мы провели 1 600 мероприятий, и это серьёзный показатель для библиотеки», — уточнила она.

Отдельное внимание гостья студии уделила интересу к библиотеке со стороны посетителей. Она подчеркнула: «К нам приезжают туристы со всех уголков России и из-за рубежа. Мы растём и развиваемся. Дети читают, и они читают именно печатные книги. Книга остаётся вещью, которую приятно держать в руках».

Кроме того, по словам исполняющей обязанности директора учреждения, библиотека активно пополняет фонд новыми изданиями. «В рамках субсидии мы закупили 1 049 новых книг. Мы приобрели все актуальные новинки, которые недавно вышли. Мы покажем их читателям и пригласим всех познакомиться с новым поступлением», — добавила Полина Бабёнышева.