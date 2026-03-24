 
Культура

Событийная сетка библиотеки микрорайона Псковкирпич выросла на 20% за год

Библиотека микрорайона Псковкирпич увеличила количество мероприятий с 86 до 108 за год, сообщила заведующая библиотекой — общественным центром микрорайона Екатерина Кобилинская в пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

Гостья студии отметила, что учреждение выполняет функции общественного центра и взаимодействует с жителями. «Наша библиотека называется общественным центром микрорайона Псковкирпич. Мы — единственное учреждение культуры в удалённом микрорайоне. Я могу только подтвердить, что библиотека — не хранилище книг. К нам приходят не просто взять книгу. Люди приходят рассказать, как у них дела: у кого родился внук, у кого дети пошли в школу, у кого дочь вышла замуж», — рассказала Екатерина Кобилинская.

По словам заведующей библиотекой, работа в небольшом микрорайоне позволяет точнее учитывать интересы аудитории. Она пояснила: «Если бы два года назад мне сказали, что я буду знать жителей по именам, я бы не поверила. Наш микрорайон небольшой и удалённый. С одной стороны, это сложнее, а с другой — легче. Мы чётко понимаем, какие книги нам нужны, и формируем фонд под запросы жителей. Готовя событийную сетку, мы тоже учитываем их потребности».

Екатерина Кобилинская привела статистику работы учреждения: «По сравнению с 2024 годом, наша событийная сетка выросла почти на 20%. В 2024 году мы провели 86 мероприятий, а в 2025 — уже 108». «Для небольшой библиотеки в удалённом микрорайоне это достаточно большое количество», — уточнила она.

Библиотека работает не только для постоянных читателей, подчеркнула гостья студии. «Наши мероприятия не носят только библиотечный характер. Мы работаем на более широкую аудиторию. К нам приезжают жители города на мастер-классы. Мы знакомимся, и с нами знакомятся», — поделилась Екатерина Кобилинская.

Также она обратила внимание на продвижение чтения среди детей. В рамках книжного фестиваля «Книжная яблоня» дети могли познакомиться с авторами, послушать, как они пишут книги, получить автографы.

«Я рада, что у нас в библиотеке всегда есть люди», — сказала в завершение Екатерина Кобилинская.
