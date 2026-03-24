Псковская библиотека имени Василёва приглашает на показы от «Мосфильма»

Количество посетителей Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва выросло почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом, сообщила заведующая учреждением Наталья Дергачёва в пресс-центре ПЛН и ПЛН FM.

«Если обращаться к статистике, то можно сказать, что количество посетителей библиотеки выросло почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом. А если говорить о количестве мероприятий, библиотека сейчас в современном пространстве перестала быть исключительно хранилищем книг. В ней проходят интересные встречи, лекции, концерты, то есть мы пытаемся затронуть как можно большее количество аудитории и жителей города», — сказала Наталья Дергачёва.

Гостья студии уточнила, что учреждение активно развивает событийное направление. «В прошлом году у нас прошло 781 мероприятие. Это включает как сугубо библиотечные форматы, такие как обзоры книг, дни информации, так и концерты, лекции», — пояснила она.

Отдельное внимание библиотека уделяет культурным проектам. «Люди, когда приходят в библиотеку имени Василёва, часто спрашивают: «Вы же в кинотеатре?» и интересуются, где у нас кинотеатр. Поэтому мы работаем с этим направлением. У нас есть проект «Кино в Октябре». Мы продвигаем трансляции и демонстрации фильмов. В феврале мы договорились с киноконцерном «Мосфильм» о показе их фильмов», — поделилась заведующая Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва.