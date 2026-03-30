В псковском Доме офицеров с концертом «Живи, страна» выступит Маша Распутина

Поп-певица Маша Распутина выступит в Доме офицеров Пскова с концертом «Живи, страна» 22 апреля, начало в 19.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Её песни знает вся страна, отметили в Доме офицеров. «Отпустите меня в Гималаи», «Живи, страна!», «Льется музыка», «Роза чайная», «Ты меня не буди», «Я родилась в Сибири», «Играй, музыкант», «Гуляй, душа», «Ты упал с луны», «Эх-ма» – эти и другие хиты давно вошли в золотой фонд отечественной эстрады.

«Обладательница уникального голоса Маша Распутина своим появлением на эстраде обязана великому поэту-песеннику Леониду Дербенёву, которого певица называет "крестным отцом в творчестве". Концерты Марии Распутиной редки, но от этого они еще более долгожданные!» - поделились в Доме офицеров.

Певица приготовила для псковских зрителей музыкальное представление, в котором не только исполнит любимые и заветные песни, но и обязательно порадует зрителей новинками.

Купить билеты можно онлайн по ссылке.

Реклама: ИП Тихомиров К.А. Erid: 2SDnjcMrXTe