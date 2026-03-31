«Беседка»: «Два капитана» на псковской сцене

17 апреля, в день 120-летия Псковского драмтеатра, на большой сцене состоится премьера спектакля «Два капитана». Как это ни удивительно, но это первое обращение коллектива к роману Вениамина Каверина за все годы его существования, хотя детство писателя прошло в Пскове, а его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы Псковского театра драмы.

Сегодня гостем студии станет режиссер спектакля, главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Подробнее о предстоящей премьере с ним поговорит Дина Дабришюте.

