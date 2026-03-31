Проект Псковского музея-заповедника включен в список лучших практик Минкультуры

Проект Псковского музея-заповедника «Была война, была Победа» вошел в список лучших практик по воспитательной работе, составленный Минкультуры России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Министерство культуры Российской Федерации выпустило сборник лучших практик по воспитательной работе в сфере культуры за 2025 год. И военно-патриотический проект псковского музея «Была война, была Победа», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стал частью этого сборника.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также на формирование у детей и подростков духовно-нравственных и социальных ценностей, уважения к героическому прошлому своей Родины через проведение культурно-образовательных программ.

В рамках проекта сотрудники музея разработали историческую викторину «Шаги Великой Победы», проводят интерактивные программы «Партизанскими тропами», «Солдатский вещмешок» и «Солдатское письмо», уникальные экскурсии-эмпатии «1000 дней без детства», а также военно-исторический квест «Псков взят, но не сломлен».

Программы, включенные в проект, проводятся в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.