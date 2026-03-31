Псковский музей-заповедник поблагодарил компанию «Артруст» за сотрудничество и обсудил новые проекты

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова вручила компании «Артруст» благодарность за организацию выставки «Современное церковное искусство», состоявшейся в Приказной палате и Дворе Постникова в 2021 году. Данное событие стало знаковым для Псковщины и объединило в одном пространстве высокие каноны древнерусского зодчества и современные художественные стратегии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Светлана Мельникова также обсудила с генеральным директором компании «Артруст» Денисом Наумовым будущие проекты. Один из них – проект компании «Голубь мира» в соавторстве с Всероссийским музеем А.С. Пушкина, в рамках которого планируется создание мозаичной скульптуры. Произведение будет создано в том числе дипломатическим корпусом дружественных стран и МИД России. Затем готовый проект будет представлен в Санкт-Петербурге, во Дворе Постникова в Пскове и в Москве.

Группа компаний «Артруст» предоставляет услуги по архитектурному проектированию, разработке и поиску художественной концепции, строительству, внутренней и наружной отделке храмовых комплекс﻿ов, храмов и часовен, общественных строений, реставрации, иконописи и мозаике.