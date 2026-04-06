Псковский музей-заповедник приглашает на праздник «Светлое Христово Воскресение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.



В честь праздника будут работать тематические площадки: образовательная программа «Пасхальная история»;

мастер-класс по росписи пасхального яйца; мастер-класс по изготовлению салфетки-пасхальницы; игра-поиск для самых маленьких «Наседкины детки»; соревновательная игра «Каталочки»; детский кинозал.

Мероприятия начнутся в воскресенье в 12:00 во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, дом 2.

Записаться можно по телефонам: +78112292259, +78112292260.