Псковский музей-заповедник приглашает на праздник «Светлое Христово Воскресение»

Псковский музей-заповедник приглашает на праздник «Светлое Христово Воскресение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. 


 Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

В честь праздника будут работать тематические площадки: образовательная программа «Пасхальная история»;
мастер-класс по росписи пасхального яйца; мастер-класс по изготовлению салфетки-пасхальницы; игра-поиск для самых маленьких «Наседкины детки»; соревновательная игра «Каталочки»; детский кинозал.

 

Мероприятия начнутся в воскресенье в 12:00 во Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, дом 2.

Записаться можно по телефонам: +78112292259, +78112292260. 

