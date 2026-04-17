Музей истории Невеля обновляет оборудование благодаря нацпроекту

В Музее истории Невеля продолжаются поставки нового оборудования. Модернизация учреждения стала возможной благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Музеи должны стать центром притяжения для людей любых возрастов и внести свой вклад в укрепление семейных ценностей. И оснащение музея будет только способствовать этому. Появившаяся федеральная поддержка позволяет нам стать более продвинутыми, а значит, популярными и востребованными у посетителей», — отметила директор музея Лилия Арцыховская.

На оснащение музея выделена субсидия в размере 2 млн рублей.

В настоящее время в учреждение уже поступили рекламные конструкции: роллапы, мобильные стенды и информационные стойки. Получены подвесные системы и клик-рамки, которые позволят оформить картинные и фотогалереи более профессионально и современно.

Цифровизация коснулась и работы с гостями: уже установлена мобильная 75-дюймовая сенсорная панель для просмотров роликов, лекций, интерактивных программ. Она установлена в новом зале, именно здесь проводятся различные мероприятия с детьми, выставки, занятия, мастер-классы.

Музей пополнился термогигрометрами, которые указывают температурно-влажностный режим, и осушителями воздуха. Эти агрегаты быстро и качественно сушат стены и ликвидируют запах старых вещей.

Из оргтехники музей получил цветное лазерное многофункциональное устройство формата А3. Плакаты для выставок, которые раньше заказывали в Великих Луках, сотрудники смогут теперь печатать сами, экономя средства и время.

Планируется, что в музей поступит демонстрационное оборудование, ростовые и торсовые манекены, подиумы для экспонатов и круглые поворотные подиумы на пульте управления. Также ожидается поставка выставочных стеллажей и консолей.