Санитарные дни пройдут в псковском музее 23, 28, 29 апреля

Санитарные дни в Псковском музее-заповеднике объявлены 23, 28, 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

23 апреля (четверг) будут закрыты Варлаамовская и Высокая башни.

28 апреля (вторник) недоступны для посещения: Главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского; Музей-квартира Владимира Ленина; Музей-усадьба Николая Римского-Корсакова; Музей-усадьба Модеста Мусоргского; Музей-усадьба Софьи Ковалевской; Музей истории города Печоры.

29 апреля (среда) будут закрыты Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.