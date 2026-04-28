 
Культура

Сказки народов России оживут на стенах Псковского кремля с 30 апреля по 8 мая

0

С 30 апреля по 8 мая у псковичей будет возможность увидеть аудиовизуальное шоу, которое позволит по-новому взглянуть на фольклорное наследие России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В этом году мы отмечаем Год единства народов России, и наш спектакль познакомит вас со сказками разных народов нашей многонациональной страны», - рассказали в дирекции.

На стене Псковского кремля оживут четыре сказки ненецкая народная сказка «Кукушка», коми-пермяцкая народная сказка «Длинный день», корякская народная сказка «Ворон и Солнце» и псковская народная сказка «Небылая небылица» — местный фольклорный сюжет с неожиданными поворотами.  

Время сеансов: 21:30 и 22:30 ежедневно.

Организаторами мероприятия выступят: правительство региона, министерство культуры Псковской области, Театрально-концертная дирекция и ПРОМО «Равные возможности». Генеральный спонсор – Сбербанк.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026