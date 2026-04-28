Сказки народов России оживут на стенах Псковского кремля с 30 апреля по 8 мая

С 30 апреля по 8 мая у псковичей будет возможность увидеть аудиовизуальное шоу, которое позволит по-новому взглянуть на фольклорное наследие России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В этом году мы отмечаем Год единства народов России, и наш спектакль познакомит вас со сказками разных народов нашей многонациональной страны», - рассказали в дирекции.

На стене Псковского кремля оживут четыре сказки ненецкая народная сказка «Кукушка», коми-пермяцкая народная сказка «Длинный день», корякская народная сказка «Ворон и Солнце» и псковская народная сказка «Небылая небылица» — местный фольклорный сюжет с неожиданными поворотами.

Время сеансов: 21:30 и 22:30 ежедневно.

Организаторами мероприятия выступят: правительство региона, министерство культуры Псковской области, Театрально-концертная дирекция и ПРОМО «Равные возможности». Генеральный спонсор – Сбербанк.