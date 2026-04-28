Органная музыка немецкого барокко прозвучит для псковичей 2 мая

Концерт органной музыки из цикла «Мастера немецкого барокко» состоится в субботу, 2 мая, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото предоставили организаторы концертра

На концерте примет участие петербуржская органистка Лилия Кузнецова, выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва), преподаватель по классу «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

В программе концерта «Мастера немецкого барокко» прозвучат органные произведения немецких композиторов и органистов XVII-XVIII века: Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Николауса Брунса, и Винсента Любека.

Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 65 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдёт по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.