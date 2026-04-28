Выставка «Мастера Псковского возрождения» откроется в библиотеке имени Василева

Открытие выставки «Мастера Псковского возрождения», дань памяти архитектору, реставратору и фотохудожнику Борису Скобельцыну, состоится 30 апреля в 15:00 в библиотеке имени И.И. Василёва, сообщается в группе «ЮНЕСКО Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Посетителям представят архивные материалы, предоставленные научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, документы и артефакты из частных коллекций, впервые представленные широкой публике, фотоработы молодых авторов из «Молодой гвардии Псковской области» — свежий взгляд на наследие региона через объектив современной фотографии. Также состоится показ фильма Марины Михайловой «Борис Скобельцын. Очарованный Псковом».

«Эта выставка — не просто экспозиция, а диалог поколений. Через архивные документы, редкие артефакты и современные фотографии она расскажет о том, как красота Псковского края вдохновляла и продолжает вдохновлять творческих людей. Приглашаем журналистов, историков, краеведов, фотографов, студентов и всех неравнодушных к культуре Псковского края стать частью этого значимого события. Погрузитесь в атмосферу уникальных памятников региона глазами тех, кого не оставила равнодушной их неповторимая эстетика», - отмечается в группе.

Организаторами выставки выступают министерство культурного наследия Псковской области совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры

Вход бесплатный. Количество мест на открытие выставки ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23.