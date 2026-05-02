«Наше искреннее спасибо героям»: праздничный концерт пройдет в великолукском ДК ЛК 9 мая

Большой праздничный концерт «Май. Весна. Победа!» пройдет в Доме культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ДК ЛК.

В этот памятный день творческие коллективы города исполнят песни военных лет, современные композиции о Родине, а также яркие музыкальные и танцевальные выступления, посвященные городу и его подвигу.

«Этот концерт — наше искреннее спасибо героям, подарившим нам мирное небо над головой. Мы объединимся, чтобы вместе вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов, проникнуться атмосферой всенародного праздника и зарядиться теплыми эмоциями», — отмечают организаторы.

Старт мероприятия запланирован на 15:00. Вход свободный.

Напомним, пеших расчетов гарнизона, военной техники в Пскове и Великих Луках не будет.