«Наше искреннее спасибо героям»: праздничный концерт пройдет в великолукском ДК ЛК 9 мая

Большой праздничный концерт «Май. Весна. Победа!» пройдет в Доме культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ДК ЛК.
В этот памятный день творческие коллективы города исполнят песни военных лет, современные композиции о Родине, а также яркие музыкальные и танцевальные выступления, посвященные городу и его подвигу.
Старт мероприятия запланирован на 15:00. Вход свободный.
Напомним, пеших расчетов гарнизона, военной техники в Пскове и Великих Луках не будет.