Бесплатно посетить объекты Псковского музея смогут все желающие 18 мая

Бесплатно посетить работающие объекты Псковского музея абсолютно бесплатно смогут все желающие завтра, 18 мая, в честь Международного дня музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В понедельник для посетителей работают:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровская башня.