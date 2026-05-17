Бесплатно посетить объекты Псковского музея смогут все желающие 18 мая

Бесплатно посетить работающие объекты Псковского музея абсолютно бесплатно смогут все желающие завтра, 18 мая, в честь Международного дня музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В понедельник для посетителей работают:

- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;

- Двор Постникова;

- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

- Покровская башня.