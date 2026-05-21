Светлана Мельникова выступила с докладом на фестивале «Интермузей БРИКС+»

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова представила доклад на международном фестивале «Интермузей БРИКС+» в Москве, сообщили в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках круглого стола «Сохранение культурного наследия в условиях геополитических вызовов» она обсудила с коллегами роль музеев как связующего звена между мировыми культурами в современных реалиях.

Международный фестиваль «Интермузей БРИКС+», задача которого объединять ведущие музеи России и стран БРИКС+, а также других регионов мира, проходит с 20 по 23 мая в Москве.

Событие собрало участников из 28 стран: Китая, Индии, Египта, Сербии, ОАЭ, государств Африки и других. В этом году главная тема обсуждений — «Музей — территория будущего». Программа охватывает множество сфер: от космоса и нейробиологии до искусства и культуры разных народов. На международном фестивале проводят открытые лекции, дискуссии, детские и городские мероприятия.

«Первостепенная задача музея сегодня — сохранить интерес у молодой аудитории к культурному наследию через переосмысление и разработку новых подходов к музейному развитию. Основные направления музеев будущего: цифровая трансформация, насыщенный визуальный ряд, художественные и игровые практики, усиление социальной вовлеченности и распространение высоких стандартов и достижений науки в музейном деле. Именно поэтому так важна международная межмузейная коммуникация для создания совместных проектов и обмена опытом», — комментируют организаторы фестиваля.
Мельникова Светлана Евгеньевна

