 
Культура

Псковичей приглашают на открытие выставки «Субъективный конструктор»

Центральная городская библиотека приглашает псковичей и гостей города на открытие выставки Александра Вихрова «Субъективный конструктор», посвященной юбилею художника, сообщили Псковской Ленте Новостей представители библиотеки.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

В экспозиции будет представлено около 40 живописных работ, никогда не экспонируемых в Пскове, а также арт-объекты. Выставка будет дополнена презентацией «2000 – 2025», в которой будут представлены работы художника по станковой живописи и его декорационной практики.

 

«Когда я рисую, я не думаю, я чувствую. Этот процесс аналогичен свободному ассоциированию в психоанализе. Моя живопись – это не просто воспроизведение, конструирование внешнего мира, это создание внутреннего», - отметил художник.

Александр Вихров выражает желание отправить зрителей в далёкий путь и необъятный простор рассуждений по поводу его творческого метода – от импрессионизма до аналитической живописи.

Выставка будет работать до 22 июня.

