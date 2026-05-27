 
Культура

Псковский музей-заповедник объявляет акцию к Международному дню защиты детей

При покупке единого билета по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» 1 июня  все посетители с детьми смогут посетить экспозицию «Кто в доме хозяин» в формате игры-поиска «Крестьянский детектив: по следам ухвата и самовара», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Игра впервые была проведена в этом году на Ночи музеев и сразу полюбилась всем гостям.

«Приглашаем в первый день лета совершить увлекательное путешествие в мир русского дома: разгадать «запечные» тайны, прикоснуться к секретам традиционных ремёсел, найти ответы на загадки в увлекательном разговоре с ребёнком и получить приз», — комментируют в музее.

Справки по телефону: +78112331390 (доб.1).

