Историю последних владельцев Петровского представили в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 26 мая, открыли выставку «Княжевичи - хранители ганнибаловской вотчины».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция создана к 280-летию со дня подписания Жалованной грамоты, которой императрица Елизавета передавала в вечное владение Абраму Ганнибалу земли в Михайловской губе. После смерти последнего владельца имения из рода Ганнибалов - Вениамина Петровича - Петровское перешло к семейству Компанион, впоследствии - Княжевичей.

Наталья Аксёнова. Рождественские забавы у Княжевичей (2015)

«Новая выставка отображает 77-летний период из жизни этого славного семейства - людей, на чьих судьбах, по выражению Юрия Трифонова, “лежит отблеск истории“. Их образованность, эстетические взгляды и гостеприимство снискали дому Княжевичей репутацию культурного очага в кругу друзей и родственников. Хозяева имения бережно хранили историческое место, связанное с именем легендарного предка Пушкина», - рассказывает автор экспозиции, хранитель музея-усадьбы «Петровское», кандидат филологических наук Любовь Козмина.

После того, как имение в числе прочих пушкинских усадеб было сожжено в 1918 году, представитель рода Сергей Княжевич, потерявший не только «родовое гнездо», но и многих близких людей, отбывший десять лет в Соловецких лагерях, почти чудом сумел сохранить две мемории. Это цветочная ваза кузнецовского фарфора в виде стилизованного продолговатого бутона с четырьмя лепестками и с выходящими из основания ручками в форме позолоченных стеблей, а ещё - фотография с изображением дома в Петровском, которая, в частности, также представлена в новой экспозиции.

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выставка «Княжевичи - хранители ганнибаловской вотчины» размещена в доме-музее Петра и Вениамина Ганнибалов. Подготовлена она по материалам из разных фондовых коллекций Пушкинского заповедника (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, книжные памятники, фотографии, документы), а также ряда частных собраний. Планируется, что она будет работать в музее-усадьбе «Петровское» до конца текущего года.