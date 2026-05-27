 
Культура

«Музыка как рождение»: пианистка Мария Черная рассказала о миссии солиста и концерте в Пскове

Санкт-петербургская пианистка, лауреат международных конкурсов Мария Черная прибыла во Псков для того, чтобы выступить на закрытии 82-го филармонического сезона 28 мая. В в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) она приоткрыла завесу внутреннего мира музыканта, назвав свое творчество «языком без слов» и «мучительным свершением».

Концертная программа будет посвящена Игорю Стравинскому. Произведения великого композитора также исполнят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. В роли художественного руководителя и главного дирижера выступит Алексей Репников, а в качестве солистки будет лауреат международных конкурсов Мария Черная (фортепиано, Санкт-Петербург).

«Для меня музыка — это высказывание. Таким образом я общаюсь с людьми без слов. Это мой определенный язык, и, наверное, была бы неполноценным человеком, если бы меня лишили возможности играть», — отмечает Мария Черная.

Пианистка отмечает, что каждый раз после концерта ее переполняет чувство «мучительного свершения», которое помогает испытать новые чувства и ее, и слушателей: «И каждый раз после концерта, не важно, что я играла, я все равно выхожу с ощущением, как будто бы прошло какое-то рождение, какое-то очень мучительное свершение в интеллектуальном смысле. И все такие бытовые вещи, как, например, защитить диплом, они меркнут на фоне того, что происходит у меня в голове после концертов. И люди это тоже чувствуют. Они описывают эти чувства своими словами».

Свою задачу как солистки Мария Черных понимает как передачу своего опыта слушателям, чтобы они вместе с ней насладились музыкой и моментом: «Но смысл в том, что это мой прожитый опыт, и я каждый раз думаю и размышляю, и не важно, какой текст у меня под пальцами. Важно, что это время очень тонкой мыслительной работы, которая дает возможность каждому человеку в зале погрузиться в свои мысли. Может быть у него не то чтобы что-то наладиться, но он хотя бы просто насладится. Каждый раз это такой шанс испытать какое-то свершение, получить новый опыт, новые эмоции».

