Коктейль эпох

Один из интересных для изучения участков Пскова в этом археологическом сезоне - территория объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба А.П. Андреева» на улице Олега Кошевого. Раскопки здесь начались еще в прошлом году и проводятся в связи с планирующейся реконструкцией памятника. Археологам предстоит исследовать культурный слой по обеим сторонам от полуразрушенного двухэтажного каменного дома.

О том, какие находки уже обнаружены, и что они могут рассказать о тех, кто жил на этой территории совсем недавно и столетия назад, узнала Псковская Лента Новостей.

От XI до XX века

«Культурный слой здесь перемешанный. Это связано с тем, что участок активно осваивался и обустраивался», - отметила руководитель раскопа, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, Татьяна Ершова.

В конце XIX - начале XX века здесь был усадебный дом и пристройка к нему, а после войны на месте пристройки появился двухэтажный деревянный дом. «Видите небольшой фундамент? Он на глиняной основе. Это какая-то небольшая постройка, не очень прочная. Флигель, может быть, был», - пояснила археолог.

Из-за того, что строительство на этом участке велось регулярно, из полученного в ходе раскопок материала приходится, как мозаику, складывать историю этого участка.

«Даже несмотря на такую перемешанность, работа все равно дает великолепный информативный археологический материал. Причём, мы видим историю в развитии», - отметила специалист.

В ранних ямах обнаружены остатки очагов и печек, много керамики. Датировка находок - не позднее XI века. «Прекрасного XI века здесь довольно много. Правда, мы его ловим фрагментами», - заметила Татьяна Ершова.

Еще одна особенность этого участка - материала Раннего Средневековья здесь больше, чем находок, датированных, например, XV веком. Но это не говорит о том, что во времена Развитого и Позднего Средневековья жизни на этой территории не было. Культурный слой мог пострадать во время очередного строительства на этом месте.

«Все, что лежало глубже, сохранилось. Закрытых археологических комплексов (групп предметов, которые попали в культурный слой одновременно и не получали дополнений до момента их обнаружения археологами - прим.ред.) здесь нет. В одной из ям отмечен материал в большинстве своём XI века, но и эта яма была нарушена небольшой ямой с материалом XIII века», - сообщила археолог.

Из ранних находок интересен самшитовый гребень, который датируется периодом XI-XII вв., и фрагмент ножа, тоже относящийся ко времени раннего средневековья.

Историю более позднего периода на этом участке представляют нумизматические находки. Монеты – чешуйки времени Алексея Михайловича Романова, начала XVII века. Другая яма связана с бытованием дома, который существовал здесь в XVIII веке. Об этом говорят монеты времен правления Павла Первого и Екатерины Второй. Попадаются и находки, уже связанные с постройкой в XIX веке двухэтажного деревянного дома.

Не менее интересны артефакты из недавнего XX века. Один из них связан с периодом оккупации Пскова. Это канализационные трубы с печатью Кенигсберга. «Фирма, которая изготавливала эти коммуникации, существовала в Германии с конца XIX века, и в 1947 году прекратила свое существование. Скорее всего, эта коммуникация была проложена во время войны. Как и колодец с краном для промыва», - пояснила она.

Другие находки относятся к послевоенному периоду. «Когда строили двухэтажный дом, экскаватор работал очень активно, и в экскаваторных ямах мы нашли монеты - копейки, в основном 1947 года», - пояснила Татьяна Ершова.

«Мне очень нравится именно эта часть раскопок, когда в одной яме встречается разное время», - сказала археолог.

«Сен-Жерменское предместье» Пскова

Но все-таки главный итог археологических работ на этом участке - они показали, что первые следы поселения здесь относятся к XI веку. Почему это важно?

«Все участки на Запсковье, где проводились археологические раскопки (школа искусств и районная поликлиника на ул. Школьной, ресторан «Мажор» и гостиница «Фэмили» на ул. Первомайской) - везде был открыт слой XI века. То есть, если все эти точки объединить, получается, что здесь было большое окологородское поселение, довольно богатое. Прямо такое “Сен-Жерменское предместье“».

Причем, поселение было христианским. Во время раскопок на ул. Первомайской был открыт огромный могильник, и среди прочего в погребениях были обнаружены динарии, которые датированы первой четвертью XI века. «Динарии в шейном украшении — христианский атрибут, потому что на монете было изображение креста. То есть абсолютно точно это было большое христианское кладбище», - отметила археолог.

Жители поселения занимались ремесленным трудом. «Ремесло здесь читается. На этих участках везде встречаются следы ювелирных и кузнечных дел. Возможно, обнаруженные нами печки тоже использовались для этого. Мы нашли здесь ключики для сумок из медно-бронзового сплава, датированные XV-XVI вв. Эти предметы - ювелирный брак», - сообщила она.

«Для археологии важно отследить историю. Всегда считалось, что рядом со средневековыми городами были деревушки. Оказывается, нет. Вот, пожалуйста, - возле Пскова, который был достаточно большим к X-XI веку, был целый пригород. Со своим могильником. И раскопки на нашем участке тоже подтверждают это», - отметила Татьяна Ершова.

Надо сказать, что это не единственное крупное поселение вблизи средневекового Пскова. В этом полевом сезоне раскопки ведутся еще на одном участке на Завеличье, об истории которого археологи обязательно расскажут псковичам. И, как всегда, все самые интересные находки жители и гости города смогут увидеть на традиционной выставке в конце года в Археологическом центре Псковской области.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой