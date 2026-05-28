Комедия с Еленой Север и Дмитрием Хрусталевым откроет международный кинофестиваль в Пскове

Комедия с Еленой Север и Дмитрием Хрусталевым «Дом ходуном» откроет международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, сообщили организаторы мероприятия.

Сюжет фильма повествует о крупной строительной фирме, которая намерена превратить в парк аттракционов территорию детского дома, но встречает серьезное сопротивление со стороны детей и взрослых. Руководитель проекта решает действовать силой, но его хитрые планы начинают давать сбой, превращаясь в череду курьезных ситуаций.



Режиссер фильма Михаил Малинин. В ролях: Антон Батырев, Елена Север, Александр Самойленко, Михаил Евланов, Дмитрий Хрусталев, София Петрова