«Этнокультурные мастерские народа сето» откроются в Печорском округе 1 июня

В Духов день, 1 июня, в филиале музея-заповедника «Изборск» – музее-усадьбе народа сето в печорской деревне Сигово пройдет открытие «Этнокультурных мастерских народа сето». В этом году «Мастерские» посвящены Году единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В программе – празднование Духова дня и традиционный сетоский кирмаш, выступление фольклорного ансамбля «Каарахельбе», угощение блюдами традиционной кухни народа сето.

В празднике примут участие учащиеся Новоизборской школы, настоятель Никольского собора Изборской крепости отец Димитрий, сотрудники музея-заповедника «Изборск», соседи и гости.

Начало – в 11:00.

В течение трех недель июня в экскурсиях и мастер-классах «Этно-культурных мастерских народа сето» будут участвовать ученики Лингвистической гимназии города Печоры, Паниковской и Новоизборской общеобразовательных школ.