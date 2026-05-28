Уроженка Пскова снялась в новом сериале «Адвокаты»

Компания МТС сообщает о выходе нового сериала «Адвокаты», премьера которого состоится 29 мая в онлайн-кинотеатре КИОН. Уроженка Пскова Марина Васильева сыграла в картине девушку главного героя, Артёма.

Сюжет сериала разворачивается вокруг работы адвокатской конторы. Людмила (Екатерина Вилкова) — лучший адвокат фирмы, но худший наставник. Когда её ассистентом становится амбициозный новичок Артём (Эльдар Калимулин), им обоим предстоит нелегкая работа. Вместе они распутывают различные дела, каждый день сталкиваясь с выбором между совестью и стабильным гонораром.

Марина Васильева известна по ролям во многих фильмах и сериалах, таких как «Плейлист Волонтера», «Лихие», «Первый класс», «Ткачевы на связи», «Лысый нянь». Героиня Марины Васильевой — Марина, девушка Артёма (Эльдар Калимулин), работает в суде и настроена делать карьеру. Ищет баланс между работой и личной жизнью. Хочет замуж за Артёма, но переживает из-за его сложных отношений с ее родителями.

В сериале «Адвокаты» также снялись Михаил Трухин, Иван Добронравов, Анна Котова, Руслан Братов, Егор Корешков, Ирина Розанова, Сергей Романович, Милош Бикович, Аглая Тарасова и другие. Режиссерами-постановщиками выступили Анна Пармас и Леонид Тележинский.