 
Культура

В Пскове пройдёт отчётный концерт класса органа областного колледжа искусств

1 июня в Пскове состоится концерт органной музыки — традиционный отчётный концерт класса Дениса Маханькова. Мероприятие подведёт итог творческой работы студентов в 2025–2026 учебном году, сообщили Псковской Ленте Новостей представители Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Изображение: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского‑Корсакова

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов разных эпох: И. С. Баха, У. Бёрда, Н. Брунса, Л. Вьерна, М. Дюпре, Х. А. Штамма и Т. Лурьё. Музыка позволит зрителям погрузиться в богатую палитру органного звучания — от барочных шедевров до композиций XX века.

Выступят студенты колледжа по классу органа: Роман Гайворовский, Ксения Ткачёва, Роман Позднышев, Елизавета Фёдорова, Елизавета Тарасова, Вероника Нестерова, Виктория Иванова, Анна Сергеева, Софья Новосёлова, Малиха Джафарова и Анастасия Тарасова. Молодые музыканты продемонстрируют результаты учебной и творческой работы за год — отточенное исполнительское мастерство, глубину интерпретации и владение разнообразными стилистическими приёмами игры на органе.

Вместе со студентами на сцену выйдет их преподаватель — Денис Маханьков, лауреат международных и всероссийских конкурсов, концертирующий органист. Его участие придаст концерту особую атмосферу и подчеркнёт преемственность традиций исполнительского искусства.

Концерт пройдёт 1 июня в 18:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского‑Корсакова (улица Воеводы Шуйского, дом 2). Вход на мероприятие свободный — организаторы приглашают всех любителей органной музыки.

 

