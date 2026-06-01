Акцию для пенсионеров в первую среду месяца проводит Псковский музей-заповедник

В первую среду каждого месяца при предъявлении соответствующего документа пенсионеры могут посещать сборные экскурсии Псковского музея-заповедника по сниженным ценам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Пенсионерам доступна сборная экскурсия по Картинной галерее в 11:30. На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы в начале XX века, представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее значимые в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир.



Экскурсовод познакомит гостей с портретами XVIII века, с работами художников-академистов и передвижников, изысканными работами «мирискусников», особенностями творчества представителей постмодернизма. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом 7. Телефон для записи: +78112331603.

Также будет доступна сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря в 12:00. Посетители познакомятся с выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.



Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи. Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря на Мирожской набережной, дом 2. Телефон для записи: +78112331535.



Сборные экскурсии по тематическим экспозициям Поганкиных палат начнутся в 12:00 и 16:00. Посетители смогут узнать об истории и архитектуре самой крупной жилой постройки России XVII века. В ходе экскурсии будет представлена экспозиция «Кабинет купца Поганкина» и другие исторические экспозиции. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом 7.Телефон для записи: +78112331603.



Также будет возможность посетить сборные экскурсии по Псковскому кремлю в 12:00 и 16:00. Экскурсия повествует об историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта. Место встречи: информационный центр музея на улице Кремль, дом 4. Телефон для записи: +78112331065.

Предлагается посетить и сборную экскурсию по недавно открывшейся выставке «Совсем не тот Плюшкин» в 14:00. На экскурсии рассказывают о псковском коллекционере Федоре Плюшкине. Выставка рассказывает о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздает образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом 7. Телефон для записи: +78112331603.



В первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея.