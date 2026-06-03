Фрагменты фресок нарисовали юные псковичи в Спасо-Преображенском соборе

Фрагменты псковских фресок рисовали в Спасо-Преображенском соборе на познавательном мероприятии в честь Международного дня защиты детей. Юные гости и их родители погрузились в мир древнерусского искусства, примерив на себя роль художников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сотрудники отдела хранения монументальной живописи рассказали гостям о псковских памятниках, где сохранились уникальные древние росписи: Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, церкви Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церкви Успения в селе Мелетово, Анастасиевской часовне.

«Но теория – это только начало! Настоящая магия началась в творческой мастерской. Ребята узнали, из каких минералов и каким способом древние мастера добывали пигменты. Вооружившись простыми ингредиентами – яичным желтком, уксусом, водой и пигментом – ребята под руководством сотрудников музея приготовили краски», - рассказали в музее. «Но теория – это только начало! Настоящая магия началась в творческой мастерской. Ребята узнали, из каких минералов и каким способом древние мастера добывали пигменты. Вооружившись простыми ингредиентами – яичным желтком, уксусом, водой и пигментом – ребята под руководством сотрудников музея приготовили краски», - рассказали в музее.

Специалисты музея обратили внимание гостей на тот факт, что каждый цвет в церковном искусстве – это не просто оттенок, а глубокий смысл и символ: жёлтый и золотой – божественный свет, зелёный – символ жизни, возрождения, святой Троицы и святого духа; синий – цвет небесные светил; красный олицетворяет жертвенность, любовь к богу, воскресение; а чёрный – смирение и покаяние.

Вдохновившись знаниями, каждый участник попробовал себя в роли настоящего художника. Используя образы из псковских фресок, дети и родители с увлечением писали свои собственные фрагменты настенной росписи, создавая сувенир на память об этом дне.