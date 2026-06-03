Танцевальные постановки на злободневные темы представят выпускники псковского колледжа искусств 4 июня

4 июня в 14.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств по адресу: улица Набат, 5 зрителям будут представлены одиннадцать разноплановых танцевальных постановок, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

Афиша: Псковский областной колледж искусств

Как рассказали в колледже, в работах выпускников по композиции и постановке танца класса преподавателя Ирины Федоровой поднимается широкий круг важных и злободневных вопросов, а номера затрагивают разнообразную тематику.

Это тема выбора и подвига творческого человека в годы Великой Отечественной войны, экология и бережное отношение к окружающей среде, сакральность семьи и семейных ценностей, духовно-нравственные проблема выбора и его последствий, тема существования, поиска себя и своего места в мире, тема благодарности своим наставникам и преданности хореографической профессии.

Программа начнется ретроспективным показом лучших постановок выпускников за годы обучения.

Вход свободный.