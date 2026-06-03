 
Культура

Танцевальные постановки на злободневные темы представят выпускники псковского колледжа искусств 4 июня

0

4 июня в 14.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств по адресу: улица Набат, 5 зрителям будут представлены одиннадцать разноплановых танцевальных постановок, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

Афиша: Псковский областной колледж искусств

Как рассказали в колледже, в работах выпускников по композиции и постановке танца класса преподавателя Ирины Федоровой поднимается широкий круг важных и злободневных вопросов, а номера затрагивают разнообразную тематику.

Это тема выбора и подвига творческого человека в годы Великой Отечественной войны, экология и бережное отношение к окружающей среде, сакральность семьи и семейных ценностей, духовно-нравственные проблема выбора и его последствий, тема существования, поиска себя и своего места в мире, тема благодарности своим наставникам и преданности хореографической профессии.

Программа начнется ретроспективным показом лучших постановок выпускников за годы обучения. 

Вход свободный.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026