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Встретить Ивана Купалу в Вечаше предлагают в Псковском музее-заповеднике

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Поездку в Музей-усадьбу Николая Римского-Корсакова в деревне Вечаша для встречи Ивана Купалы предлагает Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«4 июля приглашаем вас в поездку в Музей-усадьбу Николая Римского-Корсакова в деревне Вечаша, где вас ожидает таинственная и увлекательная программа – мы будем встречать Ивана Купалу и наслаждаться занятиями в духе праздника. Мы пройдем через полосу препятствий, отыщем магический папоротник, поводим хороводы, сплетем венки и будем прыгать через костер», - сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Гиды музея также проведут занимательную экскурсию по усадьбе, на которой расскажут о и жизни и творчестве Николая Римского-Корсакова в этом месте.

«И всех ждет уютное русское чаепитие в стиле XIX века. Отправляемся в субботу 4 июля от главного здания музея на комфортабельном автобусе. Обязательна предварительная запись. Билеты можно приобрести в кассе музея на улице Некрасова, 7», - добавили в музее.

 

Телефон для справок и бронирования: +78112331603.

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