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Премьерный показ спектакля «Рахманинов. Письма без ответа…» в Пскове собрал аншлаг

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Премьерный показ спектакля «Рахманинов. Письма без ответа…» в Большом концертной зале Псковской областной филармонии собрал аншлаг, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рахманинов. Письма без ответа…» — проект, объединяющий музыкальное исполнительское искусство и драматический театр для воплощения на сцене гениальной личности «самого русского композитора», жизнь и судьба которого пронизаны множеством драматических событий XX столетия и бесконечной любовью к Родине.

Авторская оригинальная постановка создана на основе писем, дневников и воспоминаний Сергея Васильевича и его ближайшего окружения, абсолютно весь текст — это прямые цитаты из архивных документов. Музыкальная «линия» спектакля представлена известными фортепианными сочинениями, произведениями для камерного ансамбля и симфонической музыкой композитора.

Напомним, Заслуженный артист Российской Федерации Артур Ваха не смог принять участие в премьерном показе спектакля «Рахманинов. Письма без ответа…» в Пскове. Вместе с ведущей актрисой Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Лаурой Пицхелаури воспоминания Сергея Рахманинова и его близкого окружения прочел актер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Морозов.

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