Открыт прием заявок на участие в развлекательной локации псковского фестиваля «Добрый рок»

Организаторы летнего фестиваля «Добрый рок» принимают заявки на участие в развлекательной локации мероприятия, которое пройдет с 3 по 5 июля в деревне Слопыгино Палкинского округа, сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Команда организаторов опубликовала ссылку для подачи заявок в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы подчеркивают, что участники проведут на площадке три дня, расскажут о себе и порадуют большую семью «доброкеров».

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.