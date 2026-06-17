Заслуженный артист Республики Карелия даст органный концерт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Величие органа» состоится в воскресенье, 21 июня, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско- католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове. На концерте выступит Заслуженный артист Республики Карелия Александр Новоселов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступит талантливый органист - солист Карельской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодежи в Республике Карелия, штатный органист Мальтийской капеллы Воронцовского дворца и Заслуженный артист Республики Карелия Александр Новоселов.

В программе прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Алессандро Марчелло, Антонио Вивальди, Леона Боэльмана, Эдварда Грига, Луи Вьерна, и Ремо Джадзотто.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 70 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.