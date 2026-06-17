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Ирина Апексимова расскажет о гастролях Театра на Таганке в Пскове в программе «Подстрочник» на ПЛН FM

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) специальный выпуск программы «Подстрочник». На днях в Пскове завершились гастроли Театра на Таганке. Труппа столичного театра показала на псковской сцене пять спектаклей: «Lё Тартюф. Комедия» по пьесе Мольера, «Катарсис, или Крах всего святого» Дмитрия Пригова, чеховский «Вишнёвый сад. Комедия», «Поцелуй. Конармия» Исаака Бабеля и «Фигаро» по мотивам пьесы Пьера Огюстена де Бомарше.

В составе труппы в Псков приехала и директор Театра на Таганке, Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Апексимова. Сегодня она станет гостем программы «Подстрочник» и поделится впечатлениями от гастролей, от псковской публики и местных достопримечательностей.

Как Театру на Таганке удалось «подружить» свои постановки с Большой сценой Псковского драмтеатра? Какой из спектаклей сейчас можно назвать «визитной карточкой» «Таганки»? А какой он - Театр на Таганке под руководством Ирины Апексимовой? Согласна ли она с мнением о том, что провинциальный театр сейчас «рулит»? Эти и другие вопросы с Ириной Апексимовой обсудит ведущий Дмитрий Иванов.

Начало программы в 12.33. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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