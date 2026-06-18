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Жителей и гостей Пскова приглашают на разговор о поэзии Серебряного века под арфу

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Историко-краеведческая библиотека Пскова имени Ивана Василёва приглашает 20 июня в 12:00 на «Час поэзии Эдит Сёдергран» с музыкальным сопровождением на арфе, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Это будет встреча с представителями творческой интеллигенции из Санкт-Петербурга: в гости к псковичам приедут поэт и переводчик Алексей Дмитриенко и музыкант, потомственный художник Станислава Малаховская. Они расскажут об Эдит Сёдергран – незаслуженно забытой поэтессе-модернисте Серебряного века, петербурженке по рождению, которая стала признанным классиком европейской литературы.

В программе чтение стихов Эдит Сёдергран на языке оригинала (шведском) и в русских переводах, объяснение особенностей её поэтического языка и приёмов, которые позволяют переводить стихи на русский язык, рассказ о жизни и творчестве поэтессы, откровенный разговор о работе над книгой «Страна, которой нет», музицирование на арфе.

Записаться на встречу можно по телефону 8 (8112) 33-11-23. Количество мест ограничено. 

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