Выставка моделей военной техники «Четыре года до Победы» открылась в Историко-краеведческой библиотеке Пскова

Выставка студии стендового моделизма «Диорама» «Четыре года до Победы» открылась в Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

На выставке представлены модели техники, которая принимала участие в самых первых боях с фашистскими захватчиками. В основу моделирования легли сделанные немцами фотографии. Среди авторов представленных на выставке моделей есть и десятилетние мальчишки, и ветераны нескольких войн. Часть моделей создали моделисты из города Пыталово, которые тоже приехали на открытие выставки.

Открывая эту выставку, руководитель студии стендового моделизма и военно-патриотического клуба «Диорама» Сергей Кобков сказал, что в проекте «Четыре года до Победы» его авторы постарались сделать так, чтобы архивные документы вместе с созданными по ним моделями превратили историю о Великой Отечественной войны в зримое и даже осязаемое явление. По его словам, каждая модель создана со скрупулезной тщательностью и опорой на исторические источники, а также дополнена архивными документами, раздобытыми историком клуба Михаилом Тухом.

«Без 1941 года не было бы 1945-го», — добавил к этому историк клуба, объясняя, что только благодаря проявленному защитниками нашей страны героизму фашисты с первых дней войны вынуждены были преодолевать их яростное сопротивление, закончившееся в итоге полным разгромом нацистской Германии.

Михаил Тух также рассказал, что для него это личная история. Его бабушка попала в плен в Острове 4 июля 1941 года, но уже 5 июля смогла вернуться домой, потому что фашистам стало не до пленных, когда советские танкисты пошли в контратаку. При этом по дороге домой бабушка Михаила повсюду встречала подбитые немцами советские танки и обгоревших танкистов — и это стало ее самым тяжелым воспоминанием о тех трагических днях.

Собравшимся на открытие выставки также напомнили, что первые бои на псковской земле начались в 6 утра 4 июля 1941 года возле деревни Гавры, где два танка выдвинулись навстречу 6 танковой дивизии Вермахта, состоявшей из 40 машин. Танкисты шли на верную смерть, но благодаря их отваге защитникам удалось выиграть полчаса, чтобы подтянуть к месту битвы еще войска. Посвященную этому сражению диораму можно увидеть в Пыталовском музее, подчеркнули моделисты.

А выставка в «Василевке» рассказывает о первых танковых таранах Великой Отечественной войны, которые рота лейтенанта Рубанова применила возле деревни Соловьи. Судя по немецким источникам, эти тараны произвели на фашистов сильное впечатление, а дело закончилось рукопашной между танкистами с использованием шанцевого инструмента.

Ключевым экспонатом экспозиции стала масштабная модель бронеавтомобиля БА-10М. Она была построена специально для нового формата выставки и является первой совместной работой историка сообщества моделистов Михаила Туха и мастера Сергея Кобкова. В основу создания модели был взят исторический снимок брошенного на шоссе Псков-Гдов бронеавтомобиля.

Модель выполнена в масштабе 1:35 на базе набора от Hobby Boss с использованием оверолов от «Микро Дизайн» и уникальных самодельных элементов. Покраска осуществлялась красками нового отечественного бренда «Спутник», а для создания атмосферных эффектов применялся традиционный везеринг.



Сергей Кобков также напомнил, что студия «Диорама» сотрудничает с «Василевкой» уже больше 14 лет и поблагодарил библиотекарей за содействие.