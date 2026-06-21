Гости, они же персонажи: в «Михайловском» представили необычное прочтение «Графа Нулина»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 июня, отметили день рождения Н.О. Пушкиной — внучки легендарного «царского арапа» А.П. Ганнибала и матери А.С. Пушкина.

Силуэтный портрет Надежды Пушкиной работы Александра Стройло (1999). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, самым ярким событием этого дня стал музыкально-драматический спектакль «Граф Нулин», который показали жителям и гостям Пушкиногорья молодые вокалисты — воспитанники театральной студии «На Думской». Эта студия, уточнили в музее, работает при петербургской музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова — единственной на сегодня государственной музыкальной школе, куда принимают не только детей, но и взрослых.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Режиссёр спектакля, музыкальный педагог Полина Каманина, призналась, что идея поставить «Графа Нулина» пришла к ней год назад, как раз во время поездки в псковское «Михайловское» — после того, как она услыхала от экскурсовода, что ссыльный Пушкин написал эту шуточную поэму здесь, причём всего за два дня. Тем более, что в «Графе Нулине» столько музыкальных «отсылок»: граф, к примеру, «везёт» из Парижа песни Беранже, мотивы Россини, и Пера; он напевает Наталье Павловне куплет из модного водевиля.

Именно поэтому в спектакль во множестве вошли романсы и арии из опер начала XIX века. К месту здесь оказались и народные песни — ведь действие поэмы разворачивается в деревне, в русской глубинке.

«Всё это, — говорит Полина Каманина, — пелось в гостиных, где бывал Пушкин, бывала Надежда Осиповна. Можно представить, что идёт первое, “домашнее“ прочтение пушкинской поэмы, в котором принимают участие и гости поэта».

Как и всякие профессиональные академические музыканты, студийцы привыкли работать с аккомпаниатором, а не петь под фонограмму, поэтому выступление в «Льняном амбаре» в музее-усадьбе Пушкиных и Ганнибалов, как и показ днём ранее — на фестивале «Бугровский гарнец» — стали для них непростым опытом, но они справились.

«Мы мечтаем сыграть свой спектакль в гостиной господского дома в мемориальном Тригорском, где есть фортепиано. Мы даже сегодня во время экскурсии там сфотографировались», — призналась Полина Каманина.

В «Михайловском» сердечно поблагодарили артистов за такое деятельное участие в жизни музея и пригласили приезжать ещё — и с «Графом Нулиным», и со спектаклем по пушкинским «Цыганам», работа над которым запланирована в студии «На Думской» на следующий учебный год.