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Золотые шедевры органного барокко услышат псковичи на концерте 27 июня

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Концерт органной музыки из цикла «Барочный круг» состоится в субботу, 27 июня, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (улица Плехановский Посад, 64). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в г. Пскове

На концерте выступит Татьяна Мерцалова (орган), титулярная органистка римско-католического Прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге.

«В программе концерта прозвучат органные шедевры великих мастеров эпохи барокко, величественная музыка, рождённая под сводами старинных европейских соборов. Вас ожидает встреча с полифонией Иоганна Себастьяна Баха, торжественной строгостью Дитриха Букстехуде, изящными французскими сюитами Луи Николя Клерамбо, а также сочинениями Иоганна Кристофа Пахельбеля и Готлиба Муффата. Погрузитесь в звучание «короля инструментов»!» - анонсировали организаторы. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

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