Золотые шедевры органного барокко услышат псковичи на концерте 27 июня

Концерт органной музыки из цикла «Барочный круг» состоится в субботу, 27 июня, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (улица Плехановский Посад, 64). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Фото: свящ. Сергей Альхименок
настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в г. Пскове
На концерте выступит Татьяна Мерцалова (орган), титулярная органистка римско-католического Прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге.
Посещение концертов осуществляется по пригласительным, их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.
По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.